جامعة الدول العربية ترحب باعتراف عدد من الدول بفلسطين

القاهرة في 21 سبتمبر /وام/ رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، واصفًا الاعترافات بـ”التاريخية” التي تفتح مسارًا جادًا للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

وأكد في بيان له اليوم، أن هذه الاعترافات، إلى جانب ما اتخذته دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج العام الماضي، تمثل زخماً دبلوماسياً متزايداً لتجسيد الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن عدد الدول المعترفة بفلسطين تجاوز 152 دولة، وأن اعتراف بريطانيا يحمل دلالة خاصة .

مق/زي