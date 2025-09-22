أمين عام الأمم المتحدة يلتقي ولي عهد الكويت في نيويورك

نيويورك في 21 سبتمبر/وام/ التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وذلك في مكتبه بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي بيان رسمي أصدره مكتب الأمين العام في أعقاب الزيارة، أشار إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين الكويت والأمم المتحدة، و القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحرب في غزة.

وشكر الأمين العام ، ولي عهد الكويت، على التزام الكويت بدعم عمل الأمم المتحدة ولريادتها العالمية في المجالين الإنساني والإغاثي.

مق/زي

