هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب بحر إيجه غربي تركيا

أنقرة في 22 سبتمبر /وام/ ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بحر إيجه غربي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الزلزال كان على عمق 8.99 كيلومتر، دون أن ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قد شهدت زلزالا مدمرا في السادس من فبراير 2023 أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وآلاف الجرحى، وتسبب بدمار كبير في البنى التحتية بعدد من الولايات.

