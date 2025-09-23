ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025

باريس في 23 ديسمبر/وام/توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 في الحفل السنوي للنسخة الـ69، الذي أقيم مساء اليوم على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

تُعد جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وشملت نسخة هذا العام 13 فئة.

وساهم ديمبلي في قيادة فريقه لتحقيق 5 ألقاب خلال الموسم الماضي، أبرزها التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا.

ونالت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في العالم للعام الثالث على التوالي، فيما فاز باريس سان جيرمان بجائزة أفضل نادٍ في العالم، وأحرز أرسنال الإنجليزي جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

وفاز الإسباني لامين جمال نجم برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة شابة إلى مواطنته فيكي لوبيز لاعبة نادي برشلونة للسيدات.

وحصد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب لعام 2025، بينما فازت الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بالجائزة ذاتها في فئة المدربات.

وتوج السويدي فيكتور جيوكيرس مهاجم أرسنال بجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وحصلت البولندية إيوا باجور لاعبة برشلونة على جائزة أفضل مهاجمة.

ونال الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، بينما حصدت الإنجليزية هانا هامبتون حارسة تشلسي الجائزة نفسها في فئة السيدات.

وشهد الحفل تكريم اسم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، الذي توفي في حادث سير برفقة شقيقه أندريه.. ومنحت جائزة سقراط للعمل الإنساني لمؤسسة “زانا” التي أسسها لويس إنريكي تخليداً لذكرى ابنته.