الرئيس السوري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في نيويورك

نيويورك في 22 سبتمبر/وام/ التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك اليوم ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح تومي بيغوت النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان له أن ماركو روبيو أبلغ الرئيس السوري أن هناك فرصة متاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ذات سيادة وذلك في أعقاب الإعلان التاريخي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام بشأن رفع العقوبات عن الشعب السوري.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، والمساعي المبذولة لتحديد أماكن الأميركيين المفقودين، وأهمية العلاقات السورية الإسرائيلية في تحقيق قدر أكبر من الأمن الإقليمي.

