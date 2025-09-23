تعطل الحياة اليومية في جنوب الصين استعدادا لوصول إعصار "راجاسا"

هونج كونج في 23 سبتمبر /وام/ قلصت مدن جنوب الصين العديد من جوانب الحياة اليومية، اليوم الثلاثاء، مع إغلاق المدارس والشركات وإلغاء رحلات جوية، بينما تستعد المنطقة لوصول أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، والذي تسبب بالفعل في مقتل ثلاثة أشخاص وتشريد آلاف آخرين في الفلبين.

وقال مرصد هونج كونج إن من المتوقع أن يتحرك الإعصار الفائق "راجاسا"، الذي تصل سرعة الرياح المستمرة بالقرب من مركزه إلى نحو 230 كيلومترا في الساعة، باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة تقارب 22 كيلومترا في الساعة عبر الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي، مقتربا من سواحل مقاطعة جوانجدونج، المركز الاقتصادي في جنوب الصين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن يضرب الإعصار يوم غد الأربعاء المناطق الساحلية بين مدينة شنتشن ومقاطعة شيوين في جوانجدونج.

وأعلن مرصد هونج كونج، بعد أن رفع بالفعل التحذير من رياح قوية، أنه سيصدر بعد ظهر اليوم، إشارة العاصفة رقم 8، وهي ثالث أعلى درجة في نظام التحذير الجوي بالمدينة، وسيتابع تقييم الحاجة إلى رفع مستوى التحذير مساء أو صباح الأربعاء.

وتصنف المدينة الأعاصير المدارية التي تبلغ سرعة الرياح المستمرة بالقرب من مركزها 185 كيلومترا في الساعة أو أكثر على أنها "أعاصير فائقة"، بهدف زيادة يقظة السكان تجاه اقتراب عواصف أشد قوة.

