زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غربي تشيلي

سانتياغو في 23 سبتمبر /وام/ ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم "لوس ريوس" غربي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 134 كيلومترا من مدينة "كورال" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 9.7 كيلومتر.

يذكر أنه في عام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة، تبعته موجات مد عاتية "تسونامي"، وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.

-خلا-