البديوي ودي مايو يبحثان التحضيرات للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في الكويت

نيويورك في 23 سبتمبر/ وام / بحث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي المقرر عقده في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك لقاء جمعهما اليوم في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتطلعات شعوبهم.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من التطورات والقضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكد الأمين العام أن الاعتداء الإسرائيلي الوحشي والخطير على دولة قطر، أدى إلى زيادة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة وحماية حياة الأبرياء.

