تايوان تسجل 14 وفاة مع اقتراب الإعصار "راجاسا" من السواحل الصينية

تايبيه في 24 سبتمبر /وام/ أعلنت تايوان اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة، مع اقتراب الإعصار "راجاسا" من السواحل الصينية، فيما سجلت الفلبين ثلاث وفيات جراء مرور الإعصار بين البلدين.

وضرب الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل هونغ كونغ فجر اليوم بموجات هائلة تجاوزت أعمدة الإنارة، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين، وذلك بعد أن خلف دمارا ومقتل العشرات في كل من تايوان والفلبين.

وأيقظت الرياح العاتية سكان هونغ كونغ في الساعات الأولى من الصباح، كما أطاحت بأجزاء من سقف جسر للمشاة وأسقطت أشجارا في أنحاء متفرقة من المدينة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصابا لتلقي العلاج.

