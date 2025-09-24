عدد المواليد بكوريا الجنوبية يرتفع في يوليو للشهر الثالث عشر

سيؤول في 24 سبتمبر /وام/ أظهرت بيانات حكومية اليوم، أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية ارتفع بنحو 6% في يوليو مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بارتفاع كبير في معدلات الزواج؛ إذ بلغ عدد المواليد في يوليو 21 ألفا و803، بزيادة قدرها 5.9% عن 20 ألفا و580 مولودًا في العام السابق.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية، يمثل هذا نموا على أساس سنوي للشهر الثالث عشر على التوالي، لكنه رابع أدنى رقم لأشهر يوليو منذ أن بدأت الحكومة تسجيل المواليد عام 1981.

وسجلت كوريا الجنوبية بين يناير ويوليو من هذا العام 147 ألفا و804 مواليد، وهو رقم يمثل زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أعلى معدل نمو منذ عام 1981.

وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 2015 التي يسجل فيها عدد المواليد الجدد في الفترة من يناير إلى يوليو زيادة على أساس سنوي.

وارتفع معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة طوال حياتها، بنسبة 0.04 عن العام السابق ليصل إلى 0.8 في يوليو.

وقال مسؤول في هيئة الإحصاء الكورية: "يبدو أن ارتفاع معدلات المواليد متأثر بالزيادة المستمرة في الزيجات، والسياسات الحكومية الداعمة للإنجاب، ونمو عدد النساء في أوائل الثلاثينيات من العمر".

وغالبا ما يأتي ارتفاع أعداد الزيجات قبل الزيادة في معدلات المواليد في كوريا الجنوبية؛ حيث لا يزال الإنجاب خارج إطار الزواج نادرًا.

وارتفع عدد الزيجات في يوليو بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 20 ألفا و394، مسجلاً بذلك نمواً للشهر السادس عشر على التوالي، كما أنه أكبر عدد لأي من أشهر يوليو منذ عام 2016، عندما وصل إلى 21 ألفا و154. وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض مستمر في معدلات المواليد؛ إذ دفعت التحديات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية العديد من الشباب إلى تأجيل أو تجنب الزواج والإنجاب، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير مختلفة، مثل الدعم المالي للزواج ورعاية الأطفال، لتعزيز معدلات المواليد.

وانخفض عدد الوفيات في يوليو بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 27 ألفا و979، ما أدى إلى انخفاض طبيعي في عدد السكان قدره 6175.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض عدد حالات الطلاق بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 7826 حالة في يوليو.

-خلا-