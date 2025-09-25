وفد من "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" ينقل تعازي القيادة بوفاة سماحة المفتي العام للسعودية

الرياض في 24 سبتمبر/ وام/ قدّم وفد من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وأعضاء المجلس، برئاسة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، واجب العزاء في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

ونقل معاليه خلال زيارته مجلس العزاء في الرياض صادق تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما نقل معاليه تعازي معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأعضاء المجلس، مشيدين بمسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء في خدمة العلم الشرعي والإفتاء، وما تركه من أثر علمي كبير في المملكة والعالم الإسلامي.

وأعرب الوفد عن تعازي دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، مؤكدين عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.