الولايات المتحدة تنظم فعالية في الأمم المتحدة حول النظام العالمي للاجئين واللجوء

نيويورك في 25 سبتمبر/وام/ نظمت الولايات المتحدة فعالية على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تحت عنوان "النظام العالمي للاجئين واللجوء: أين الخلل وكيفية إصلاحه" ترأسها نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو.

شارك في الفعالية ممثلون رفيعو المستوى من بنما وليبيريا وبنغلاديش وكوسوفو إضافة إلى ممثلين من دول أخرى ومنظمات دولية وجماعات مناصرة.

تناول المجتمعون وجهات نظر بلدانهم حيال مشاكل النظام الدولي للاجئين والحلول الممكنة لقضاياهم.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أن الفعالية أطلقت نقاشًا دوليًا طال انتظاره حول الإصلاحات الضرورية لنظام اللاجئين.

