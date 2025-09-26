الولايات المتحدة ترحب باتفاق إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا

نيويورك في 26 سبتمبر/ وام/ رحبت الولايات المتحدة، بتوصل حكومة العراق إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات دولية، يتم بموجبه إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أصدره الخميس، إلى أن الإدارة الأمريكية قامت بتيسير هذا الاتفاق، الذي سيعود بفوائد ملموسة على الأمريكيين والعراقيين على حد سواء.

وأكد أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق وتشجيع بيئة استثمارية أكثر استقرارا للشركات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي وسيادة العراق.