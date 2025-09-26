"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تشارك في مؤتمر "الزكاة" في صلالة

صلالة في 26 سبتمبر/وام/ شارك وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في أعمال مؤتمر الزكاة الثالث الذي عقد في ولاية صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري تحت عنوان: "الزكاة والهوية المؤسسية: كفاءة العاملين وتعزيز الثقة المجتمعية".

كما شارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجالات الزكاة والاقتصاد الإسلامي، إذ ناقشوا محاور متعددة تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مؤسسات الزكاة، وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة أموال الزكاة وفق أفضل المعايير والحوكمة والشفافية، والاستفادة من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه مؤسسات الزكاة في العصر الحالي، وذلك لضمان استدامة الموارد المالية لمساعدة الفئات المستحقة، وترسيخ دور الزكاة كأداة فعالة لتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

تأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود، لتحقيق الأهداف المشتركة برؤى ومهارة عالية تواكب المستجدات وتتماشى روح العصر، مشيدة بفعاليات الملتقى وتوصياته التي تستهدف تطوير عمل الزكاة المؤسسي وترسيخ مقاصدها الشرعية والاجتماعية.

ضم وفد الهيئة، الدكتور محمد سليمان البلوشي المدير التنفيذي لشؤون الوقف والزكاة بالهيئة، وعددا من المسؤولين فيها.