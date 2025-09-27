التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB-"

مسقط في 27 سبتمبر / وام / أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB -"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بمتانة الاقتصاد والتزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليتجاوز 2% خلال الفترة (2025-2028)، ارتفاعاً من 1.7% في 2024، مدفوعاً بنمو سنوي متوقع للقطاعات غير النفطية يبلغ 2.9%.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه من 36% في 2024 ليصل إلى 33% بحلول عام 2028، بينما سيظل التضخم عند مستويات منخفضة بمتوسط 1.5% سنوياً.

كما توقعت الوكالة تسجيل عجز مالي طفيف بنسبة 0.5% في 2025، يليه تحقيق توازن مالي خلال الأعوام (2026-2028)، وذلك بناء على توقعات بارتفاع سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل.

وأكد تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية، مثل تنويع مصادر الدخل وإطلاق "صندوق عمان المستقبل"، يعزز من استقرار الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

