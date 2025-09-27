الصين تطلق قمرا اصطناعيا لدعم أنشطة الرصد والتنبؤ بالطقس

بكين في 27 سبتمبر/ وام/ أطلقت الصين، اليوم، القمر الاصطناعي "فنغيون-3 08" إلى الفضاء، لدعم أنشطة الرصد والبحث في التنبؤ بالطقس والكيمياء الجوية وتغير المناخ.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن القمر الاصطناعي مجهز بـ 9 حمولات للاستشعار عن بعد، بما في ذلك جهاز تصوير طيفي متوسط الدقة وجهاز تصوير بالموجات الدقيقة.

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تعزز عمليات هذا القمر، قدرات الصين في التنبؤ العددي العالمي بالطقس والاستجابة لتغير المناخ العالمي والوقاية من الكوارث الجوية والتخفيف من آثارها.

وجرى إطلاق القمر الاصطناعي، من مركز "جيويتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع في شمال غرب البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

