الذكاء الاصطناعي يتصدر فعاليات " معرض التجارة الرقمية" في هانغتشو

هانغتشو في 27 سبتمبر / وام / يخصص المعرض العالمي للتجارة الرقمية، المقام في مدينة هانغتشو الصينية ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، جناحاً رئيسياً للذكاء الاصطناعي، يتم خلاله عرض أحدث الابتكارات في مجالات الحوسبة المتقدمة والنماذج الضخمة والروبوتات الذكية، إلى جانب أكثر من 100 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والترفيه والنقل والبناء..

وجذب جناح شركة “Rokid” اهتمام الزوار من خلال نظاراتها الذكية Rokid Glasses المزودة بتقنيات الترجمة الفورية والتصوير والملاحة، والتي طرحت في الأسواق مطلع سبتمبر الجاري وحققت مبيعات تجاوزت 40 ألف وحدة خلال خمسة أيام فقط.

كما قدمت شركة “Hangzhou CloudGlab Technology” سلسلة روبوتات على هيئة كلاب آلية لدعم الإرشاد الذاتي، إضافة إلى روبوتات تعليمية للأطفال وأخرى للتوعية الأمنية، بينما استعرضت شركة شنغهاي مايكروبورت ميدبوت روبوتها الجراحي "تُوماي Toumai®"، وهو أول روبوت صيني بالكامل لجراحات التنظير الصدري والبطني، يتميز بأذرع جراحية عالية المرونة ونظام تصوير ثلاثي الأبعاد يوفر رؤية دقيقة لميدان العمل الجراحي، ما يسهم في تقليص زمن العمليات وتحقيق مزايا سريرية متقدمة.

وشملت الابتكارات الأخرى المعروضة روبوتات الملاكمة من شركة “Unitree”، وتجارب محاكاة لسطح القمر باستخدام بدلات فضائية وروبوتات تفاعلية، إضافة إلى عروض موسيقية وخدمات ميدانية وترفيهية قدمتها روبوتات مبتكرة.

ويعكس تخصيص جناح متكامل للذكاء الاصطناعي ضمن المعرض الدور المتنامي للتكنولوجيا المتقدمة في دعم الاقتصاد الرقمي وتوسيع تطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة.