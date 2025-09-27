عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو في نيويورك

نيويورك في 27 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة كاملا بيرساد - بيسيسار، رئيسة وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك بحضور معالي شون سوبرز وزير الخارجية وشؤون الكاريبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شهد اللقاء، توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين، حيث وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي شون سوبرز.

وبموجب الاتفاقية، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية و"لمهمة" من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ترينيداد وتوباغو، كما يعفى مواطنو ترينيداد وتوباغو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.

كما بحث سموه ودولة كاملا بيرساد - بيسيسار، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات ثنائية متنامية ومتطورة مع جمهورية ترينيداد وتوباغو، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.