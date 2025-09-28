نادي عجمان لذوي الإعاقة يستضيف مسابقة البوتشي للأولمبياد الخاص الإماراتي

عجمان في 28 سبتمبر /وام/ استضاف نادي عجمان لذوي الإعاقة، ضمن فعاليات الموسم الرياضي السنوي للأولمبياد الخاص الإماراتي، المسابقة الوطنية للبوتشي التي ينظمها الأولمبياد بمشاركة واسعة من أندية ومراكز أصحاب الهمم من إمارات الدولة.

وأشاد سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، مؤكداً أن تنظيم هذه الفعالية في عجمان يجسد التزام النادي بتعزيز الدمج المجتمعي وتمكين هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع.

وأعرب عن سعادة نادي عجمان لذوي الاعاقة، باحتضان نخبة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبما ظهروا به من مستويات متميزة تعكس الجهود المبذولة في رعاية وتطوير قدرات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المسابقة ليست مجرد حدث رياضي بل رسالة إنسانية ملهمة تؤكد أن الإرادة لا تعرف المستحيل.

من جانبه أكد يوسف سعيد الشامسي، المدير العام لنادي عجمان لذوي الإعاقة، حرص النادي على توفير بيئة مثالية تتيح للاعبين إطلاق كامل طاقاتهم، مشيداً بالأداء المتميز للاعبين، الذي عكس حجم الاهتمام الذي يحظى به أصحاب الهمم في الدولة.

وقال إن النادي يحرص بالشراكة مع الأندية الأخرى في جميع أنحاء الدولة، على مواصلة العمل لزيادة مشاركة أصحاب الهمم في جميع المحافل الرياضية وتعزيز قدراتهم للوصول بهم إلى واقع رياضي وصحي واجتماعي يدعم تأهيلهم واندماجهم بشكل أفضل ويدعم الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطا وجودة.

من جانبه قال سرور سعيد، مدير المنتخبات الوطنية في الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن تنظيم المسابقة يأتي في إطار حرص "الأولمبياد" على تعزيز مشاركة الرياضيين من أصحاب الهمم ومن الفئات العمرية المختلفة وصقل مهاراتهم الرياضية وتأكيد رسالته في دمج وتمكين أصحاب الهمم عبر الرياضة كجسر للتواصل المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح أن اكثر من 120 لاعبًا ولاعبة من أصحاب الهمم شاركوا في البطولة، مثّلوا 14 ناديًا ومركزًا من أنحاء الدولة وتوزعوا على أربع فئات عمرية شملت 12–15 سنة، و16–21 سنة، و22–29 سنة، و30 سنة فما فوق.

وأوضح أن لعبة البوتشي تمارس جماعيا وتشجع على التواصل الاجتماعي والتطور البدني وتنمية الثقة بالنفس، وهي واحدة من الرياضات الرئيسية في برنامج الأولمبياد الخاص.

وشهدت فعاليات المسابقة أجواء تنافسية عكست روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها اللاعبون وسط حضور جماهيري واسع.