"سباق أريلة" للمحامل الشراعية 60 قدما ينطلق 3 أكتوبر

أبوظبي في 28 أكتوبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم 3 أكتوبر المقبل، سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بمشاركة أكثر من 90 محملاً.

وأعلن النادي في بيان اليوم، أن السباق يقام ضمن الجولة الثانية لهذه الفئة الكبرى، لمسافة 25 ميلاً بحرياً، في إطار روزنامة الفعاليات التراثية والتقليدية التي يحرص على تنظيمها سنوياً.

وكشف النادي عن رصد جوائز مالية للفائزين يبلغ إجماليها 4 ملايين و238 ألف درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ 90، تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على المشاركة، ونقل تراث الأجداد والآباء للأجيال، ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل.

وتُعد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً المحطة الأبرز بين الفئات الأخرى، نظراً لطول مسافتها، وقيمة جوائزها، وقوة التنافس فيها على المراكز المتقدمة، ويُعد سباق أريلة، بما يمتلكه من تاريخ عريق، من أبرز المحطات في روزنامة السباقات.