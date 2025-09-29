قتيلان و 10 جرحى بإطلاق نار في كنيسة بولاية ميشيغن الأمريكية

واشنطن في 29 سبتمبر /وام/ قُتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون بعدما أطلق رجل النار في كنيسة تابعة لطائفة "المورمون" ، في ولاية ميشيغن الأميركية.

وبحسب السلطات الأمريكية أضرم مطلق النار البالغ 40 عاما وهو من مدينة مجاورة، النيران عمدا في الكنيسة قبل أن يرديه عناصر الشرطة.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشال الهجوم بأنه "مروع" .

وأوضح قائد الشرطة المحلية وليام ريني إن المشتبه فيه قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة الأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي،فيما كان مئات الأشخاص في الكنيسة يشاركون في القداس.

