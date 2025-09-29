الحزب الحاكم في مولدوفا يتصدر الانتخابات البرلمانية

تشيسيناو في 29 سبتمبر /وام/ تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا المؤيد للتكامل مع الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات البرلمانية وفق نتائج شبه نهائية أعلنت فجر اليوم الاثنين .

وبعد فرز 95% من الأصوات ، حصد حزب العمل والتضامن "باس" الذي يحكم البلاد منذ عام 2021، على 48.3% من الأصوات، بينما حصل التكتل الوطني المعرض على 25.5%.

ويُنظر إلى الانتخابات التي جرت الأحد باعتبارها مفصلية بالنسبة للبلاد للحفاظ على زخم التكامل مع الاتحاد الأوروبي .

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 52%، وهي نسبة مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

