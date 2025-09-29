اعتماد أول اقتراح قياسي دولي لحماية التراث الثقافي عالميا

بكين في 29 سبتمبر/ وام/ أعلنت الصين، أمس، اعتماد أول اقتراح قياسي دولي في مجال حماية التراث الثقافي العالمي بعنوان “حماية التراث الثقافي، الوقاية من الزلازل للآثار الثقافية في المتاحف، المبادئ والمتطلبات العامة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الأول للجنة التقنية لحماية التراث الثقافي التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي الذي عقد في العاصمة الصينية بكين؛ لإبراز حجم الاهتمام العالمي بحماية التراث الثقافي وخاصة لمواجهة مخاطر الزلازل والوقاية منها.

وقال قه جيا تشي كبير الخبراء في شركة معهد تخطيط وتصميم الطيران الصيني المحدودة ومنظم فريق العمل للوقاية من الزلازل للآثار الثقافية: إنه خلال السنوات الأخيرة وحسب ترتيب عمل من الهيئة الوطنية الصينية للتراث الثقافي، تم تطبيق مشروعات للوقاية من الزلازل لقرابة 20 ألف قطعة أثرية ثقافية في أكثر من 20 متحفا في عدة مناطق معرضة للزلازل بجنوب غربي وشمال غربي الصين.

وأشار إلى نجاح 1245 قطعة أثرية ثقافية في ثلاثة متاحف في المناطق المذكورة في اختبارات مواجهة زلازل بقوة 6.2 درجة فما فوق دون أن تتعرض أي قطعة منها للضرر، ما يثبت موثوقية وتقدم تكنولوجيا الوقاية من الزلازل في الصين، مؤكدًا أن أعمال الوقاية من الزلازل للتراث الثقافي تحظى باهتمام متزايد على مستوى العالم.

يُذكر أنه تمت الموافقة على تأسيس اللجنة التقنية لحماية التراث الثقافي التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، من قبل المجلس التقني للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي في مارس 2024، وتحتضن اللجنة حاليًا 32 دولة عضوًا مشاركة و16 دولة عضوًا مراقبة، فيما تقع أمانتها في متحف القصر الإمبراطوري في بكين.

- خلا -