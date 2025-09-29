"الإمارات للدراجات" يتوج بلقب بطولة العالم لسباق الطريق في رواندا

كيغالي في 29 سبتمبر/وام/ توج فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، أمس، بطلاً لسباق الطريق في بطولة العالم للدراجات 2025، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيغالي، وذلك بعد أن قاده نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار إلى انتصار تاريخي ليحافظ الفريق على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وتمكن بوجاتشار من فرض نفسه بشكل قوي منذ المراحل المبكرة، إذ شن هجمات متواصلة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من خط النهاية، ولم يصمد أمامه سوى زميليه في الفريق إسحاق ديل تورو وخوان أيوسو.

وفي الختام خطف بوجاتشار الأضواء بتسجيله زمناً قدره 6:21:20 ساعة متقدما بفارق 1:28 دقيقة عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وبأكثر من 2:16 دقيقة عن الإيرلندي بن هيلي، ليحرز لقبه العالمي الثاني تواليا ويمنح فريق الإمارات لقباً تاريخياً يعزز مكانته في صدارة الدراجات العالمية.