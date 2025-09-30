إسرائيل تعتذر لقطر عن استهداف الدوحة وتتعهد بعدم تكراره

الدوحة في 29 سبتمبر / وام / قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره لدولة قطر عن الهجوم الذي استهدف حيا سكنيا في الدوحة، وانتهاك سيادتها، والذي أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، وتعهد بعدم تكرار أي استهداف للأراضي القطرية مستقبلا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار الجهود الأمريكية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال، رفض دولة قطر القاطع للمساس بسيادتها، مرحبا بالضمانات الأمريكية بعدم تكرار العدوان، والتزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية مع قطر.

وجدد استعداد دولة قطر لمواصلة الانخراط في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي، انسجاما مع النهج الدبلوماسي الذي دأبت الدولة على اتباعه في حل الأزمات، وبما يعزز دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

- خلا -