النصر يواجه الكويت وحمص يلاقي الأنطوني في الدور الثاني للبطولة العربية للسلة

دبي في 29 سبتمبر/ وام / تحددت مباريات الدور الثاني للمجموعتين الأولى والثانية في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، عقب ختام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي.

ففي المجموعة الأولى خسر النصر أمام حمص الفداء السوري 71-83، فيما فاز القادسية الكويتي على شعب حضرموت اليمني 105-90.

وفي المجموعة الثانية تغلب أهلي طرابلس الليبي على الأنطوني اللبناني 89-72، وفاز الكويت الكويتي على المنامة البحريني 76-65.

وبهذه النتائج، يلتقي في الدور الثاني النصر مع الكويت، وحمص الفداء مع الأنطوني، وأهلي طرابلس مع شعب حضرموت، والقادسية مع المنامة.

وتختتم غداً منافسات الدور الأول للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يلتقي البشائر العماني مع الريان القطري، والسيب العماني مع الميناء اليمني، والحكمة اللبناني مع الوحدة السوري، والعربي القطري مع كاظمة الكويتي.