مقتل وإصابة العشرات بانهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا

سيدوارجو (إندونيسيا) في 30 سبتمبر /وام/ قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين أنقاض أسفر حادث انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا، عن مقتل طالب واحد على الأقل، وإصابة العشرات، في حين ترجح السلطات أن يكون 65 طالبا مدفونين تحت الأنقاض.

ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليلة الماضية في إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية.

وقال المنقذون إنهم رأوا جثثا إضافية، ما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

وتجمع أهالي الطلاب في المستشفيات أو بالقرب من المبنى المنهار، في انتظار أخبار أطفالهم، في وقت سمع فيه صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل طالبا مصابا ومغطى بالغبار.

