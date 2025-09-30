الطاقة المتجددة تغطي 57% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

برلين في 30 سبتمبر /وام/ أظهرت بيانات اتحادات ألمانية في قطاع الطاقة المتجددة، أن هذا النوع من الطاقة، وفي مقدمتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تشكل حاليا ما يقرب من 57% من الكهرباء المستهلكة في ألمانيا.

وأوضحت البيانات أن هذه النسبة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري تكاد تطابق المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، مع زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو الربع، في حين تراجع إنتاج الكهرباء من توربينات الرياح البرية بنسبة 12% نتيجة ضعف الرياح في الربع الأول.

وأشارت البيانات الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن-فورتمبرج (ZSW)، والاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة والمياه (BDEW)، إلى ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بينما شكلت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري والليجنيت أكثر من 20% من إجمالي الإنتاج، والكهرباء المنتجة من محطات الغاز نحو 16%.

وتوقعت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، التي تسعى إلى تعديل مسار التحول في قطاع الطاقة، أن تكون زيادة استهلاك الكهرباء في الأعوام المقبلة أقل حدة، محذرة من أن ذلك قد يكون له عواقب على خطط التوسع في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، في وقت تتمسك فيه بالوصول إلى هدف رفع حصة الكهرباء الخضراء إلى 80% بحلول عام 2030.

-خلا-