ارتفاع عدد السياح الأجانب في كوريا بنسبة 16.4% خلال أغسطس

سيئول في 30 سبتمبر/ وام/ سجل عدد السياح الأجانب في جمهورية كوريا زيادة نسبتها 16.4% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 1.82 مليون سائح، وفق ما أعلنته المنظمة الكورية للسياحة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن هذا العدد يمثل ارتفاعا قدره 114.8% عن الشهر نفسه خلال عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وأفادت المنظمة بأن عدد السياح الأجانب القادمين إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغ 12.3 مليون سائح ليمثل زيادة قدرها 16% عن الفترة نفسها من العام السابق، مرتفعا بنسبة 107.9% عن عام 2019.

وفي المقابل، سافر 2.42 مليون كوري إلى الخارج خلال الشهر الماضي بزيادة 2.7% عن الشهر نفسه من العام السابق، فيما بلغ عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 19.4 مليون كوري.

- خلا -