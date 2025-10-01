النمسا تتوقع مساهمة الذكاء الاصطناعي ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي

فيينا في 30 سبتمبر /وام/ تتوقع دراسات ومراكز استطلاع رأي نمساوية مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد “ 25 مليار يورو” بحلول عام 2030.

ولهذا الغرض أنشأت النمسا، قبل نحو عامين، هيكل حوكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي "AIM AT 2030" بعد عملية تشاور واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة، بمشاركة أكثر من 160 خبيرًا من مختلف التخصصات والجهات الحكومية والشركات والجامعات والمعاهد العملية.

وتتضمن استراتيجية النمسا للذكاء الاصطناعي، أهدافاً واضحة تشمل تطوير البحث والابتكار وتعزيز التعليم والسيادة التقنية، وتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإنشاء مركز للنظم الذكية، وتحسين مستوى الخدمات الإدارية الرقمية الحكومية.

وتستند استراتيجية النمسا "هدف الذكاء الاصطناعي النمسا 2030"، إلى خطة عمل الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وتحدد المبادئ الأساسية اللازمة لذكاء اصطناعي موثوق، وتركز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تحقيق استخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق الصالح العام بطريقة مسؤولة، تستند إلى الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية الأوروبية والإطار القانوني الأوروبي، ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز وضع النمسا كموقع للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالمجالات الرئيسية الهامة، ويركز الهدف الثالث على استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان القدرة التنافسية للنمسا كموقع للتكنولوجيا ومركز للأعمال. وفي إطار جهود الحوكمة، أنشأت النمسا "المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي"، ليكون هيئة استشارية تقدم المشورة والنصائح والاستشارات للحكومة، مع الاهتمام بتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحليل الاتجاهات العالمية، وتحديد الأهداف والأولويات والتدابير ذات الصلة، وكذلك تم تأسيس "منتدى أصحاب المصلحة للذكاء الاصطناعي"، الذي يضم 29 جمعية مختلفة لضمان مشاركة أصحاب المصلحة بشكل واسع النطاق في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التبادل والتشاور بين الحكومة وأصحاب المصلحة حول قضايا الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت نتائج أحدث استطلاع رأي أجراه "اتحاد التجارة" النمساوي، استخدام 68% من الشركات لحلول الذكاء الاصطناعي .

واعتبر اتحاد الصناعات النمساوي "IV"، أن النمسا وأوروبا تقفان عند مفترق طرق، لافتاً إلى قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتوفيرها فرصا هائلة للنمو والإنتاجية والابتكار.

وفي ذات السياق، أكدت نتائج دراسة شاملة، أعدها معهد البحوث الاقتصادية "EcoAustria"، حول الذكاء الاصطناعي في النمسا، تأثر الصناعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا الفائقة عالية التقنية بشكل خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتغلغلها بشكل متزايد في جميع القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في النمسا، مثل الهندسة الميكانيكية وإنتاج الأدوية.