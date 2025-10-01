"الوطني للأرصاد": طقس رطب صباحا وصحو نهارا مع فرص للضباب حتى الأحد

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة خلال الفترة من يوم غد “الأربعاء” الموافق 1 أكتوبر وحتى الأحد 5 أكتوبر المقبل طقس رطب خلال ساعات الصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب الخفيف، فيما يكون الطقس نهارا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام.

وذكر المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خلال النهار، حيث تسود غدا الأربعاء، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.

أما من الخميس وحتى السبت، فتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويتوقع أن تنشط الرياح يوم الأحد وتكون مثيرة للغبار أحيانا بسرعات تصل إلى 40 كم/س.

وبالنسبة لحالة البحر، فستتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج، ومن المتوقع أن يضطرب أحيانا في الخليج العربي خلال يومي الأربعاء والخميس، بينما يبقى ما بين خفيف إلى متوسط الموج في الأيام الأخرى مع احتمال اضطرابه يوم الأحد أما في بحر عمان فسيظل خفيف الموج وقد يضطرب أحيانا يوم الأحد.