الأمم المتحدة ترحب بخطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة

نيويورك في 30 سبتمبر/وام/ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى تحقيق وقف إطلاق نار وسلام مستدام في غزة وذلك عشية توزيع البيت الأبيض رسميا الخطة المكونة من 20 بندا .

ودعا غوتيريش في بيان إلى ضرورة إلتزام جميع الأطراف بالإتفاق وتنفيذه.

ونوه نائب المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام فرحان حق، اليوم إلى تقدير الأمين العام للدور المهم للدول العربية والإسلامية في العمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد الأمين العام مجدداً على أولوية تخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع وعلى الوقف فوري والدائم لإطلاق النار، وإتاحة الوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وعبرغوتيريش عن أمله في أن يُهيئ ذلك الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال ثابتة في التزامها بدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والاستقرار والمستقبل الأكثر إشراقاً لشعبي فلسطين وإسرائيل وجميع أنحاء المنطقة.

