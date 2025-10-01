سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء صربيا

بلغراد في 30 سبتمبر / وام / التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، معالي جورو ماتسوت، رئيس الوزراء بجمهورية صربيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادته خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، أشاد معالي رئيس الوزراء بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات لتعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات.