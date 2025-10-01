نمو صادرات كوريا بنسبة 12.7% خلال سبتمبر

سيئول في الأول من أكتوبر / وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 12.7% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق لأول مرة منذ منذ 3 سنوات ونصف، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة الصادرة اليوم "الأربعاء".

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 65.95 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات الوزارة، ما يعد أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مارس 2022.

وأضافت أن الصادرات سجلت نموا على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي.

وخلال الربع الثالث، زادت الصادرات بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 185.03 مليار دولار، متجاوزة حاجز الـ 180 مليار دولار ومسجلة رقما قياسيا جديدا، وفقا للبيانات، كما انخفضت الواردات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 56.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 5.64 مليار دولار.

