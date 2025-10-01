"إس سي كابيتال بارتنرز" و"كابيتالاند إنفستمنت" تطلقان أول صندوق تنمية صناعية عقارية بدول التعاون مع مشروع رائد في رأس الخيمة

سنغافورة في الأول من أكتوبر / وام / أطلقت شركة "إس سي كابيتال بارتنرز"، المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية ومقرها سنغافورة، صندوق “إس سي لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي - GRID ”، وهو أول صندوق صناعي مشترك يتم إطلاقه في دولة الإمارات.

وستشارك شركة "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد - CLI "، العالمية المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتي تمتلك حصة بنسبة 40% في "إس سي كابيتال بارتنرز"، في رعاية الصندوق الرائد الذي يهدف إلى دعم تحول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروع صناعي فريد من المتوقع أن يوفر 1,800 وظيفة، ويجذب أكثر من 50 مستأجرا، ويغطي مساحة 300,000 متر مربع من الأراضي.

وستعمل "إس سي كابيتال بارتنرز" جنبًا إلى جنب مع شريكها الصناعي، شركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" “THI”، التي ستتولى مهام إدارة التطوير وإدارة وتشغيل الأصول.

وسيشكل الشركاء الثلاثة تحالفا يجمع بين الخبرة الاستثمارية العالمية والقدرات العقارية لضمان نجاح الصندوق على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع الأول للصندوق في إمارة رأس الخيمة الاقتصادية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه القطاعات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات نموا كبيرا، مدفوعا بزيادة القوة الشرائية، وتوسع التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال جذب الشركات المتخصصة في التصنيع عالي التقنية والتصنيع الذكي، لا سيما من آسيا، سيسهم المشروع في تعزيز الابتكار، وتقوية مرونة سلاسل التوريد، وترسيخ دور الإمارات كقائد إقليمي في التحول الصناعي.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي : “تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها مركزاً للصناعات المتقدمة والابتكار. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتأسيس منظومة تجارية ديناميكية تجذب الاستثمارات العالمية، وتولد فرص العمل لشعبنا، وتساهم في النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي بشكلٍ عام”.

واستنادا إلى هذه الرؤية، سيعمل التحالف على تحويل أكثر من 300,000 متر مربع من الأراضي في رأس الخيمة إلى منطقة صناعية متطورة، تستقطب الشركات المتخصصة في التصنيع عالي التقنية والتصنيع الذكي من جميع أنحاء قارة آسيا.

ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية مستأجرين في مجالات مثل المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة، لتصبح بذلك محفزًا للابتكار ومركزًا للصناعات المستقبلية المرنة التي تعزز دور دولة الإمارات في مجال سلاسل التوريد العالمية.

من جانبه ، قال سوشاد تشيارانوساتي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "إس سي كابيتال بارتنرز"، يمثل إطلاق صندوقنا الأول لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي خطوة محورية في إستراتيجيتنا للتوسع ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات توفر فرصا استثنائية لتحقيق قيمة طويلة الأجل، مدعومة بأجندة وطنية طموحة ونظم صناعية سريعة التطور.

من جهته قال أندرو ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة كابيتالاند إنفستمنت، إن رعاية كابيتالاند إنفستمنت المشتركة لهذا الصندوق تعكس مرونتنا في المساهمة بإنشاء صناديق تستفيد من الفرص المناسبة في الوقت المناسب.

من ناحيتها قالت سارة هو، الشريكة المؤسسة لشركة “تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع -THi ”، إن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في مجال التجارة العالمية، مما يجعلها منصة انطلاق مثالية لمستقبل التصنيع وسلاسل التوريد.

وأضافت أنه من خلال هذا المشروع، نستثمر في بنية تحتية صناعية عالمية المستوى وننشئ منظومة اقتصادية مرنة ومبتكرة تعزز مكانة رأس الخيمة كحلقة وصل حيوية بين آسيا ومنطقة الخليج، ومع اختيار دولة الإمارات نقطة انطلاق لعملياته، بدأ الصندوق بتطوير خطط إستراتيجية لتطوير مشاريع في كل من إمارة أبوظبي ودبي.

وأشارت إلى العمل مع هذه المناطق الصناعية والاقتصادية الرئيسية كأسواق محورية لإستراتيجية النمو طويلة الأجل للصندوق، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات في التنويع الاقتصادي، والتصنيع المتقدم، وتعزيز الاتصال العالمي.