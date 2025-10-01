مصرع 60 شخصا وإصابة 147 جراء زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب الفلبين

مانيلا في الأول من أكتوبر / وام/ أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب مقاطعة سيبو وسط الفلبين مساء أمس وبلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر، إلى 60 حالة وفاة ونحو 147 جريحا، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات البحث في المنطقة المنكوبة.

وقال ريكس يجوت، مسؤول إدارة الكوارث في الفلبين، إن مركز الزلزال الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة.

وهزت أكثر من 300 هزة ارتدادية المنطقة، بحسب المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

- خلا -