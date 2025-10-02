انخفاض طفيف بمعدل التضخم في النمسا خلال سبتمبر

فيينا في الأول من أكتوبر/وام/ انخفض معدل التضخم في النمسا بشكل طفيف، في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 4%، متراجعاً بنسبة 0.1%، مقارنةً بشهر أغسطس الماضي، الذي سجل خلاله 4.1%.

وشكّلت الزيادة في أسعار قطاعي الطاقة والخدمات المحفز الأبرز للتضخم، مقارنة على أساس سنوي.

وعزت مانويلا لينك، رئيسة هيئة الإحصاء النمساوية، أحد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى إلغاء الدعم الحكومي المخصص للطاقة الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 7.9% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 5.9% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى تأثير أسعار قطاع الخدمات التي ارتفعت بنسبة 4.7%، مقارنة على أساس سنوي ولا تزال تشكل عاملاً رئيسياً في استمرار معدلات التضخم مرتفعة بالنمسا.

وأشار تقرير هيئة الإحصاء النمساوية،إلى حدوث تباطؤ في زيادات أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ مع رصد زيادة في أسعار هذه السلع بواقع 3.8% في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 5% في أغسطس وارتفاع أسعار السلع الصناعية بشكل أقل حدة، بنسبة 1.4% مقارنةً بشهر أغسطس الذي سجل زيادة بواقع 2.2% وذلك في ظل استمرار معاناة النمسا من معدلات تضخم مرتفعة مقارنة بدول منطقة اليورو، فيما يستهدف البنك المركزي الأوروبي خفض معدل التضخم إلى أقل من 2.0%.