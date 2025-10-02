تأهل الشارقة والشانفيل والرياضي إلى نصف نهائي دولية أبوظبي لكرة السلة

أبوظبي في الأول من أكتوبر/وام/ تأهل فريق الشارقة إلى نصف نهائي بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة المقامة حاليا في صالة نادي الجزيرة، وذلك بعد فوزه اليوم على الظفرة 81-74.

وتأهل إلى الدور نفسه فريق الرياضي اللبناني بعد فوزه على" تي إن تي" الفليبيني، بنتيجة 94-53 ليلتقي مع الشارقة غدا لحسم صدارة المجموعة الأولى.

كما تأهل فريق الشانفيل اللبناني إلى نصف النهائي بعد فوزه على فريق أستانا الكازاخستاني 90-87.

من جانبه حقق فريق القرين الكويتي فوزه الأول في البطولة والذي جاء على حساب الوحدة بنتيجة 78-65.

وبذلك أنهى القرين الدور الأول بفوز وخسارتين جامعاً 4 نقاط، على أن يتحدد ترتيبه النهائي بختام الدور الأول غداً، بينما تعرض الوحدة لخسارته الثانية توالياً ولديه نقطتان، وسيلعب مباراته الأخيرة غداً الخميس أمام أستانا الكازاخستاني.