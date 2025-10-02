9.15 مليار دولار فائض الحساب الجاري في كوريا خلال أغسطس

سيئول في 2 أكتوبر/ وام/ حققت جمهورية كوريا فائضا قياسيا في الحساب الجاري خلال أغسطس بفضل انخفاض الواردات على الرغم من ضعف الصادرات، إذ بلغ 9.15 مليار دولار، مسجلا فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن والعشرين على التوالي منذ مايو عام 2023 وفقا للبيانات التي جمعها بنك كوريا المركزي.

وذكرت وكالة انبار “يونهاب” الكورية، أن هذا الرقم يعد أعلى رقم لأي شهر أغسطس على الرغم من انكماش الفائض مقارنة بـ 10.78 مليار دولار في يوليو، فيما بلغ الفائض التراكمي في الحساب الجاري 69.3 مليار دولار بزيادة 24% عن 55.94 مليار دولار المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام .

وسجل حساب السلع فائضا قدره 9.4 مليار دولار خلال أغسطس وهو ثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق رغم أنه يمثل تراجعا قدره أكثر من 800 مليون دولار عن 10.27 مليار دولار يوليو.

وانخفضت الصادرات بمقدار 1.8% على أساس سنوي إلى 56.44 مليار دولار وسط ضعف الطلب على الصلب والمنتجات الكيميائية، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.3% إلى 47.05 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار الطاقة العالمية.

وشهد حساب الخدمات عجزا قدره 2.12 مليار دولار، ما يعزي بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على السفر إلى الخارج.

وحقق حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات توزيعات الأرباح من الخارج وإيرادات الفوائد، فائضا قدره 2.07 مليار دولار خلال أغسطس، وفقا للبيانات.

- خلا -