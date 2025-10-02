صالح الشرقي و راشد الشرقي يكرمان قادة أسواق الطاقة خلال حفل جائزة أرامكو

الفجيرة في 2 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقيم حفل توزيع جائزة أرامكو طريق الحرير الجديد، بحضور الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وذلك على خلفية أعمال منتدى أسواق الطاقة المقام يومي 1 و 2 أكتوبر الحالي.

وتشهد النسخة الثامنة من جائزة أرامكو طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام، والتي تم إطلاقها بالشراكة بين حكومة الفجيرة وأرامكو للتجارة وجلف إنتليجنس في عام 2017 ، إضافة جائزة عن فئة التسعير والمعلومات، ما يعزز دورها في إبراز القادة الذين يسهمون في إعادة تشكيل تدفقات الطاقة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويضعون المنطقة في موقع محوري ضمن أسواق الطاقة العالمية الجنوبية.

وتم خلال الحفل توزيع جوائز وتكريم شخصيات بارزة في قطاعات الصناعة والتداول والتكرير والتخزين والتسعير والمعلومات والموانىء والشحن، حيث فاز بجائزة التداول، محمد الملحم، نائب الرئيس الأول في شركة أرامكو والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة ، وحازت سارة أكبر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أويل سيرف الكويت على جائزة الإنجاز مدى الحياة لكونها رائدة في مجال صناعة النفط والغاز.

كما فازت بجائزة فئة الموانىء والشحن، كارولين يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هونغ لام مارين ، وفاز بجائزة فئة التخزين عبد المنعم سيف الكندي، المستشار التنفيذي للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وفاز ديف إرنسبيرغر، الرئيس المشارك لشركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس عن فئة التسعير والمعلومات ، وأخيراً تم تكريم شريكانت ماداف فايديا، الرئيس السابق لشركة إنديان أويل كوربوريشن المحدودة، بجائزة فئة التكرير.

وهنأ الشيخ صالح بن محمد الشرقي، جميع الفائزين خلال الحفل، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه بما قدّموه من إسهامات رائدة أسهمت في إعادة تشكيل ملامح أسواق الطاقة على امتداد الممر الإستراتيجي الرابط بين الشرق الأوسط وآسيا.

وأشاد بما تميز به الفائزون من كفاءات نوعية وقدرات تنافسية عالية، مكنتهم من تحقيق إنجازات بارزة ونتائج اقتصادية ملموسة خلال السنوات الماضية، انعكست آثارها الإيجابية على تطوير القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والتجارة والموانئ والشحن.

وأكد أن هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وعمل دؤوب، وإدارة واعية تستشرف المستقبل وتواكب التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة كمحور رئيسي في منظومة الطاقة الدولية.

من جانبه أوضح عبد الله الدوسري، العضو المنتدب لشركة أرامكو للتجارة في الفجيرة، أن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2025، تُظهر المستوى العالي للأفراد الذين يدفعون عجلة التقدم في أسواق الطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، لافتا إلى أن تكريم فائزتين هذا العام، يمثل دليلاً آخر على ارتفاع المعايير في هذه الصناعة.

وتم تصميم جائزة طريق الحرير الجديد احتفاءً بهذا الممر التجاري الحيوي للطاقة، الذي ربط العملاء الآسيويين بالموردين في الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين، وتكريماً للمهندسين الرئيسيين وراء هذا النجاح.