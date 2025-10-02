حريق يتسبب في خسائر تقارب 75 مليون يورو بألمانيا

برلين في 2 أكتوبر/ وام/ اندلع حريق في منطقة صناعية بمدينة فرايبورج الألمانية، مسببا خسائر مادية تقدر مبدئيا بنحو 75 مليون يورو، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية الليلة الماضية.

وذكرت الشرطة أن الحريق أسفر عن إصابة عامل لدى إحدى الشركات بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 عنصر من فرق الإطفاء شاركوا في السيطرة على النيران، بينما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وأضافت الشرطة أن النيران أتت بالكامل على مجمع صناعي يضم عدة شركات على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع في حي هوخدورف ، إذ تضررت ثماني شركات، من بينها شركة أدوية.

وتمتد المنطقة الصناعية في منطقة هوخدورف على مساحة تبلغ نحو 120 هكتارا، وتضم حوالي 260 منشأة، من بينها شركات في مجالات الأدوية والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب إدارة السياحة في المدينة.

