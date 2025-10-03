اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة

دبي في 2 أكتوبر / وام / اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي يستضيفها نادي النصر في دبي، وذلك مع ختام الجولة الثانية من منافسات دور الـ16 لفرق المجموعتين الثالثة والرابعة.

وحجزت فرق العربي القطري "حامل اللقب"، والريان القطري، وكاظمة الكويتي، والحكمة اللبناني، مقاعدها في الدور المقبل، لتنضم إلى فرق أهلي طرابلس الليبي والمنامة البحريني والكويت الكويتي والأنطوني اللبناني، التي ضمنت تأهلها في وقت سابق.

وجاء تأهل العربي بعد فوزه على البشائر العماني 111-83، فيما تغلب الريان على الميناء اليمني 110-76، وفاز كاظمة على الوحدة السوري 80-77، بينما حسم الحكمة اللبناني مباراته أمام سيب العماني بنتيجة 105-78.

وبحسب جدول المباريات، يلتقي في الدور ربع النهائي المقرر إقامته يوم السبت، العربي مع الأنطوني، والريان مع الكويت، وكاظمة مع المنامة، والحكمة مع أهلي طرابلس.