مجموعة السعودي الألماني تنضم إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في المنطقة

عجمان في 2 أكتوبر/ وام / أعلنت مجموعة السعودي الألماني الصحية اليوم عن انضمام مستشفى السعودي الألماني – عجمان رسميا إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية وذلك خلال حفل أقيم في مركز الإمارات للضيافة برعاية وحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

وأكد مكارم صبحي البترجي، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس لمجموعة السعودي الألماني الصحية، أن الشراكة مع مايو كلينك ستمنح المراجعين فرصة الحصول على أفضل مستويات الرعاية محليا، بفضل الدمج بين خبرة المجموعة الإقليمية وتجربة مايو كلينك العالمية، لافتا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد انضمام ستة مستشفيات إضافية من السعودية والإمارات إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، لتشكيل منظومة طبية متكاملة وغير مسبوقة.

وقال الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للمجموعة – الإمارات، إن العلاقة مع مايو كلينك تفتح آفاقا جديدة للجمع بين الخبرة العالمية والفهم العميق لاحتياجات المجتمع المحلي، ما ينعكس مباشرة في تحسين حياة الناس ويعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي في قطاع الصحة.

وقال الدكتور إيريك مور، المدير الطبي لـ"Mayo Clinic International" ورئيس جراحة الرأس والرقبة في مايو كلينك – مينيسوتا، إن هذا التعاون يعكس التزاما حقيقيا بدعم الرعاية الصحية وتبادل المعرفة ورفع معاييرها.