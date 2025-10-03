مركز شباب فلج المعلا يحتفي بـ"أسبوع الفضاء العالمي"

أم القيوين في 2 أكتوبر/ وام / نظم مركز شباب فلج المعلا بالتعاون مع مركز شباب عجمان ملتقى بعنوان "خطوات إماراتية لاستكشاف الكون"، وذلك تزامناً مع أسبوع الفضاء العالمي، وفي إطار إستراتيجية المؤسسة الإتحادية للشباب نحو تمكين الشباب وتعزيز حضورهم في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تضمن الملتقى جلسة بعنوان "من الفضاء إلى الاستدامة .. حلول مبتكرة لمستقبل الأرض"، ركزت على إبراز العلاقة بين استكشاف الفضاء وتحقيق الاستدامة البيئية عبر حلول علمية وتقنية متقدمة، وسلطت الضوء على أهمية توظيف تكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية.

ونظمت شركة "سبيس بوينت" ورشة عمل استهدفت طالبات المدارس، بهدف تنمية مهاراتهن في مجال الفضاء من خلال التعرف على خطوات بناء واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

وعرضت طالبات مدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي بفلج المعلا مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تجسد طموحات الطلبة الإبداعية في علوم الفضاء.

وأكد منظمو الملتقى أن الفعالية جاءت لتواكب الإنجازات الوطنية الرائدة في قطاع الفضاء، وفي مقدمتها وصول الإمارات إلى المريخ عبر "مسبار الأمل"، وإطلاق مشاريع إستراتيجية تعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للبحث العلمي والابتكار، مشيرين إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤى الإمارات المستقبلية عبر صناعة جيل قادر على مواصلة مسيرة الريادة العلمية واستكشاف آفاق جديدة في الفضاء والابتكار.