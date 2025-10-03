الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى جمهورية بوتسوانا، استجابةً لإعلان حالة الطوارئ الطبية الذي أصدره فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، في أغسطس 2025.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لموقف دولة الإمارات الراسخ في التضامن الدولي، حيث تم تسليم 91 طناً من الأدوية والمواد الطبية الأساسية، لدعم نظام الرعاية الصحية في بوتسوانا، الذي يعاني ضغوطاً متزايدة.

وتحظى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا بروابط وثيقة، وفي إطار دعمها وتضامنها مع قيادة وشعب بوتسوانا في هذه الظروف الصعبة، وجهت قيادة دولة الإمارات الرشيدة الجهات المعنية بإرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة، ضمن جهود مستمرة لتعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في بوتسوانا على تقديم العلاج والرعاية لمواطنيها والمقيمين فيها.

وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج، يعاني فيه قطاع الصحة في بوتسوانا من حالة الطوارئ نتيجة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية، وقد اشتدت الأزمة نتيجة لزيادة الطلب العالمي وارتفاع التكاليف حيث أبلغت المنشآت الصحية العامة عن نقصٍ حاد في الأدوية، خاصة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، بمن فيهم الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

وستسهم هذه المساعدات في معالجة النقص وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية في كافة المرافق الطبية في بوتسوانا.

وقد استقبل سعادة محش الهاملي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى بوتسوانا، شحنة الإمدادات الطبية، وقام بتسليمها إلى معالي لورنس أوكيديتسي وزير الصحة بالإنابة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد التزام دولة الإمارات بتمكين القطاع الصحي في بوتسوانا من مواجهة التحديات.

وأوضح سعادته أن المبادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتجسد نهج دولة الإمارات في التضامن الإنساني ودعم المجتمعات المحتاجة.

من جانبه أعرب معالي أوكيديتسي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة، مؤكدا أهميتها في توفير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات الطبية، ولا سيما في ظل نقص الأدوية والعلاجات الأساسية.

وأشار معاليه إلى أن هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون والتضامن الدولي في مواجهة التحديات الصحية الطارئة.

وتهدف هذه الإمدادات إلى دعم الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات في القارة الأفريقية، ومساعيها الرامية إلى دعم الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمات، ولا سيما في القارة الأفريقية التي تحظى باهتمام كبير من دولة الإمارات، بما يعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ودول القارة.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها البالغ لحكومة بوتسوانا ووزارة الصحة على التعاون البناء في تسهيل وصول هذه المساعدات، مؤكدةً استمرار دعمها للشراكات التنموية والإنسانية مع بوتسوانا من أجل تعزيز صحة وازدهار شعبها الصديق.