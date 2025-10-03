مؤتمر خورفكان العلمي يوصي باستحداث بكالوريوس "النشاط البدني المعدل" في الجامعات

خورفكان في 2 أكتوبر/ وام / اختتمت اليوم في جامعة خورفكان، أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي، لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة الذي نظمه نادي خورفكان للمعاقين، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 9 خبراء دوليين من 8 دول عربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية إلى جانب 54 باحثا من 21 دولة.

وأوصى المشاركون بإنشاء تخصص أكاديمي في النشاط البدني المعدل يمنح درجة البكالوريوس في الجامعات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم من خلال الرياضة والنشاط البدني.

وأكدوا في توصياتهم أهمية نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الحياة، واتباع أساليب علمية دقيقة لجمع البيانات بشكل موثوق، لضمان النشاط البدني الآمن، وإرساء ممارسات قائمة على الأدلة العلمية مستندة إلى النظريات، يتم تنفيذها كما هو مخطط لها، ونشر هذه الممارسات بشفافية من أجل التأثير في السياسات.

كما تم اقتراح تطوير محاكاة افتراضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من ممارسة مهارات استخدام العصا، والتنقل بأمان من خلال تقنية الواقع الافتراضي.

وأكد سعادة عبد الله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن المشاركين في المؤتمر من المتخصصين والخبراء، قدموا اقتراحات إستراتيجية ونوعية، لتعزيز رعاية ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية والبدنية، واستعراض أفضل الممارسات في سياسات وبرامج الدمج والتأهيل.