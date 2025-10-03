منتخب ألعاب القوى يحصد 4 ميداليات في افتتاح بطولة" غرب آسيا" بلبنان

بيروت في 2 أكتوبر / وام / أحرز منتخبنا الوطني لألعاب القوى 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة "بيروت 2025"، والمقامة حالياً بلبنان حتى 5 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

وجاءت الذهبية الأولى عبر العداءة مريم كريم في سباق 400 متر حواجز، مسجلة 1.03.62 دقيقة، بينما حصدت زميلتها اليازية طارق ذهبية منافسات الزانة، بارتفاع "2.60" متر، وحققت أروى علي فضية، وليلى أحمد برونزية سباق 100 متر شابات.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى إن تحقيق 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية في اليوم الافتتاحي من بطولة غرب آسيا، تتويج لمشوار تألق أبطال الإمارات في المنافسة على الألقاب، ويؤكد نجاح إستراتيجية الاتحاد في تبني الخطط المستقبلية لإعداد أجيال من الأبطال في جميع الفئات.

وأكد أن منتخبنا الوطني يمتلك العناصر القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات في البطولة خلال الأيام المقبلة، بفضل حالة الاستعداد الكبيرة لخوض التحدي وسط أجواء المنافسات القوية من لاعبي ولاعبات الدول المشاركة.