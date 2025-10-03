قائد عام شرطة أبوظبي : نعمل لنكون من أفضل الجهات الشرطية عالميا في مكافحة الجريمة

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، حرص القيادة العامة على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية عبر تقديم خدمات استباقية تعزز جودة حياة المجتمع، موضحا أن شرطة أبوظبي تعمل على أن تكون من أفضل الجهات الشرطية على مستوى العالم في مكافحة الجريمة والوقاية منها من خلال تطبيق أفضل الإستراتيجيات والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة مدينة الظنة بقطاع الأمن الجنائي، يرافقه اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، حيث اطلع معاليه على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للجمهور.

وشدد على أهمية توفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة وتطوير قدرات العاملين فيها لتقديم خدمات متميزة، وذلك من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز الولاء.

وحث معالي القائد العام الضباط والعاملين بالمركز على ضرورة تطبيق منهجية التواصل مع الجمهور، والتعرف المستمر على آرائهم ومقترحاتهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء في منطقة الاختصاص تحقيقًا لرؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.