"الإمارات للإفتاء الشرعي" يطلق إطارا وطنيا لمعايير زكاة التمور ويوصي بتوسيعها لتشمل باقي الأموال الزكوية

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانه الختامي لندوة "زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية - رؤى استشرافية حضارية"، التي أقيمت في أبوظبي، معلنا عن إطلاق "معايير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في زكاة التمور" كإطار وطني شامل، إلى جانب جملة من التوصيات العملية الهادفة إلى تطوير المنظومة الزكوية في الدولة.

جاء البيان ثمرة نقاشات الندوة التي افتتحها أمس معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، بالتزامن مع موسم خِراف التمور 2025، حيث أكد في كلمته أن المجلس قدر نصاب زكاة التمور بوزن (541) كيلوغراما بعد التجفيف، مشيداً بنهج القيادة الرشيدة في العناية بالنخيل كإرث وطني أصيل.

وتضمن البيان الختامي جملة من التوصيات العملية، تمثلت في الدعوة إلى توسيع نطاق المعايير الشرعية لتشمل باقي الأموال الزكوية، وإعداد دراسة علمية متخصصة لتحديد القيمة النقدية لزكاة التمور في الدولة، وتعزيز الشراكات الوطنية مع الجهات المعنية بالنخيل والتمور، إلى جانب توثيق خبرات كبار المزارعين، وتطوير البحث الإفتائي المتعلق بالزكاة، والاستثمار في الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل إخراج الزكاة بدقة وشفافية.

كما أكد البيان على أهمية دور المنصات الرقمية في دعم عملية الفتوى، وأعلن عن إطلاق إصدار "أعذاق من شجرة الحياة" الذي يضم أجوبة إفتائية متكاملة لتيسير أداء الفريضة، وحث المجلس أصحاب المزارع على إخراج زكاة نخيلهم عبر المنصات الرقمية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وعلى هامش الندوة، افتتح معرض "شماريخ التمور" المصاحب الذي جمع بين الإرث الحضاري للنخلة والهوية الإماراتية، من خلال ستة أركان رئيسة تناولت اهتمام القيادة بالموروث الوطني، ومكانة النخلة في الوحي، وجهود الدولة في استدامة زراعتها، بالإضافة إلى عرض الخدمات والتقنيات الحديثة في مجال زكاة التمور.

وفي الختام، رفع المجلس والمشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، مثمنين الرؤية الاستشرافية للدولة التي تجعل من العمل الإفتائي جزءاً من المنظومة التنموية الشاملة، وتؤكد على الجمع بين القيم الدينية والابتكار والتقدم.