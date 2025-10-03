البديوي: اقتصادات دول الخليج أثبتت قدرتها على امتصاص الصدمات العالمية

الكويت في 2 أكتوبر / وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اقتصادات دول المجلس أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن النشاط غير النفطي القوي، المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي، أسهم في دعم هذا النمو.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون والمدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي أقيم بمدينة الكويت اليوم، برئاسة معالي الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة - رئيس الدورة الحالية -، ومشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وأوضح معاليه أن توقعات الآفاق الاقتصادية تبقى إيجابية، مع استمرار الإصلاحات، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي، وتراجع الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم.

وأشار إلى أن دول المجلس تواصل بكل فعالية تعزيز سياساتها النقدية والمالية والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، من تحسين بيئة الأعمال والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

اختتم البديوي كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحديات العالمية يتطلب رؤية واضحة وتعاونا وثيقا، مؤكداً أن دول المجلس ستواصل تعزيز قدرتها على الصمود واغتنام الفرص لتحقيق مزيد من الازدهار.

